Salah-mania: un bambino si fa male per salutarlo, lui si ferma e ci fa una foto

Momo Salah fenomeno a 360 gradi. Ieri alla prima giornata di Premier League [CLICCA] è andato – ovviamente – subito in gol contro il Norwich, poi dopo la partita è stato spettatore di un fatto che ha coinvolto un giovanissimo tifoso dei Reds. L’attaccante egiziano si trovava con la propria auto in giro per Liverpool, quando si è accorto che un bambino di 11 anni, Louis, nel rincorrerlo per salutarlo ha sbattuto contro un lampione, perdendo sangue dal naso. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma ha allora accostato per sincerarsi delle condizioni del giovane supporter e ci si è fatto pure una foto. Sotto il tweet, legato alla notizia, di Sport Mediaset: