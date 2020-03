Salah ha il Coronavirus? L’agente: “Fake news, vergogna!”. Anche per Dybala stessa sorte

In tempi come questi, le fake news purtroppo spopolano. In tutti i settori ed ovviamente anche nello sport, specie nel calcio. In giornata si erano diffuse delle voci legate ad una possibile positività al Coronavirus di due tra i giocatori più importanti al mondo, ovvero Paulo Dybala e Mohamed Salah. Entrambi hanno però smentito. Se l’argentino della Juve lo ha fatto sui social, per l’ex attaccante della Fiorentina ci ha pensato l’agente, Ramy Abbas, che su Twitter non ha usato mezzi termini: “E’ una vergogna, fanno questo solo per i click“.