Sacchi e il caldo: “Conterà l’organizzazione di gioco”. E consiglia gli allenatori

Tra pochi giorni riprenderà la Serie A. I calciatori saranno costretti a giocare col caldo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi dà alcuni consigli ai tecnici:

Conterà l’organizzazione di gioco. Se in campo sai quello che devi fare, allora parti in vantaggio sull’avversario. L’Atalanta si muove in modo sincronico, corre molto, ma corre bene. Non tutti, in Italia, corrono bene. Può darsi che, in questo strano finale di stagione, le squadre più conservatrici, quelle che si concedono di meno, abbiano qualcosa di più sul piano fisico. Agli allenatori dico: tirate fuori dai giocatori tutto l’entusiasmo che hanno. Arriverete lontano, perché sono le doti morali a determinare il successo.