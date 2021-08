Sabatini sicuro: “Vi spiego perchè Vlahovic rimarrà a Firenze”

L'opinionista si dice convinto che Commisso non venderà Vlahovic. E su Lirola aggiunge: "Ha limiti evidenti"

"Vlahovic per me resta, lo dico da giugno, ben sapendo che c'è il problema del rinnovo e anche delle tentazioni di mercato. Resta per due motivi: il ragazzo sa bene che gli conviene restare per fare un altro anno da principe in un ambiente dove tutti gli vogliono bene, piuttosto che imbarcarsi a 20 anni in un'avventura che prima o poi farà; e poi perché Commisso non può permettersi di perderlo, perché è un uomo orgoglioso che tiene a Firenze, alla Fiorentina e soprattutto a se stesso, non rispetterebbe la sua storia se vendesse subito Vlahovic al miglior offerente. Lirola? La Fiorentina fa bene a venderlo al prezzo giusto, chiunque sia il sostituto sarà di guadagnato perché lo spagnolo in Italia non ha sfondato, ha limiti difensivi evidentissimi".