Sabatini: “A Roma cose ignobili, chiedo scusa a Mourinho per averlo nominato”

Il ds granata non usa giri di parole

"Con tutto il rispetto per la Roma e il risultato, assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo. Ovvio che adesso Mourinho dirà che non mi conosce e che non ho vinto i titoli, ma non me ne frega un c**. Quello che sta succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è inaccettabile. Tutta la panchina che si alza ed entra in campo per ogni decisione arbitrale, anche per un fallo laterale. Cosa volete che facciano gli arbitri che hanno una personalità blanda? Invertono le punizioni. Chiedo scusa a Mourinho solo per averlo nominato, lui è un semidio e io so chi sono. Sono molto ma al suo livello non arriverò mai. Quando sentirà le mie dichiarazioni dirà: chi è questo che non ha vinto neanche 25 trofei? Io non ho vinto un c** ma sono una persona seria, che ho letto Pessoa che è uno scrittore di casa Mourinho".