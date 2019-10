S. Battistini: “Viola a ridosso della zona Champions”. Su Ribery e Castrovilli…

L’ex viola Sergio Battistini ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervista concessa a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “La Fiorentina si è ripresa, ha avuto un inizio difficile dal punto di vista dei risultati. E’ stata un po’ sfortunata. Vincere a Milano non è mai facile, ha dimostrato di essere una squadra brillante e viva e senza paura. Ha giocatori che interpretano il volere dell’allenatore. Piano piano sta sorprendendo. Ribery? E’ una bella sorpresa, comincia ad avere un’età ma la sua voglia la sta trasmettendo ai giovani. E’ un giocatore determinante per i viola.

Castrovilli? Un giocatore che mi ha sorpreso. Grande qualità e visione di gioco. Potrà essere una risorsa anche per la Nazionale. Il centrocampo? Tutti gli interpreti hanno delle caratteristiche che si amalgamano bene. Stanno facendo tutti e tre le cose al meglio. Insieme ad una difesa solida e ad un attacco veloce riescono a fare bene il gioco della Fiorentina. Obiettivo? Può arrivare in zona Europa League e a ridosso della Champions. Dipende poi dalla continuità dei risultati. Non puoi rilassarti sui risultati positivi".