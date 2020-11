Carrarese, S. Baldini: “I soldi? Un demonio, se andiamo in B scompaio. La Fiorentina…”

Lunga intervista a Vanity Fair per Silvio Baldini, tecnico della Carrarese. Baldini ripercorre la sua carriera e racconta di essere stato cercato anche dalla Fiorentina

Carrarese? A un certo punto della mia vita volevo tornare a sognare. Il primo anno era la squadra più debole, ma è stato l’anno più magico, perché sognavamo. Oggi siamo più forti, ma non sogniamo più. E se qualcosa va storto, pali o rigori sbagliati che siano, è perché non lo meriti. Io questa cosa la so bene. Qui senza stipendio? A Empoli sto bene. Mi vogliono fare un contratto di cento milioni per cinque anni. All’epoca mi cercavano anche Fiorentina e Napoli. Arriva Zamparini e mi offre due miliardi l’anno per tre anni per andare al Palermo. Penso ai tre figli, mia moglie spinge, e accetto. Un madornale errore. La scelta dei soldi. Finisce il feeling con i sogni. Tradisco me stesso. Perché oggi alleno gratis secondo te? Zero assoluto, neanche un rimborso spese. Con quella scelta finisce tutto. Zamparini, ricco a palate, si sente onnipotente, metteva bocca sulla formazione. Lo insulto. Mi esonera. Mi mandano ad allenare il Parma, ma la mia storia di allenatore è finita. Ho capito che dovevo mettermi da parte. Come campo? Me la cavo con i risparmi e i 2.400 euro di pensione. I soldi sono il diavolo. Avevo ceduto l’anima. Carrarese in Serie B? Il giorno che porto la Carrarese in Serie B, non sto allo stadio con gli altri, vengo qui da solo… (nelle cave di marmo sopra la città, ndr) Di notte, qua, è ancora più bello.