Rummenigge: “In ballo ci sono grosse cifre, i campionati vanno conclusi”

Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge è tornato a parlare in conferenza stampa per affrontare i temi relativi all’emergenza Covid-19 nel mondo del calcio. Queste le sue dichiarazioni:

Lunedì ci sarà un’assemblea speciale della federazione tedesca con tutti i 36 club. Nessuno può seriamente prevedere per quanto saremo impegnati con il Coronavirus. Giusto giocare quando è possibile. C’è una grossa cifra di diritti tv in ballo. Se questi non dovessero venire corrisposti molti piccoli club sarebbero in difficoltà. Tutti dovrebbero capire cosa significherebbe terminare la stagione anzitempo per i club, si tratta di questioni legate alla finanza delle varie società.