Rossitto: “Nella Fiorentina mancano i leader. Sapete cosa ci diceva Batistuta…”

Alla vigilia di Udinese-Fiorentina di Coppa Italia, il doppio Fabio Rossitto ha detto la sua a Lady Radio:

La Fiorentina non ha ancora un’identità. Ci sono giocatori di qualità, ma la qualità non basta: per indossare la maglia viola devi avere il fuoco dentro, è una maglia pesante. Mi sembra che manchi uno zoccolo duro che possa trasmettere valori e grinta ai ragazzi più giovani. Io ricordo quando Batistuta prima di entrare in campo ci diceva “Andiamo ad ammazzarli”, manca un leader del genere, qualcuno che faccia passare il messaggio che questa maglia va sudata.