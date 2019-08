Rossitto: “De Paul uomo giusto per Firenze. Vi racconto Lovisa”. E su Terim…

L’ex viola Fabio Rossitto è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “La parentesi di Terim a Firenze è stato un grande momento di calcio per la Fiorentina. Ricordo il grande carisma di questo allenatore, ha costruito una squadra entusiasmante. Con lui ho vissuto uno dei momenti più entusiasmanti della mia carriera da giocatore. Avevamo una grandissima intensità in allenamento, lavoravamo molto con la palla. Lovisa (SCHEDA)? L’ho fatto esordire io in prima squadra. E’ un giocatore di grande talento, ha un piede importante. E’ bravissimo nei calci piazzati, può fare bene a Firenze. De Paul (SCHEDA)? E’ un giocatore di talento, ha bisogno a livello mentale di fare un salto di qualità. Pradè lo conosco bene, può essere l’uomo giusto per Firenze”.