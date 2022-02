Rossini: “Cabral? Neanche Salah era così forte. La Viola lo rivenderà a 50mln”

Arno Rossini è un allenatore che conosce bene il calcio svizzero: "Uno così non si vedeva da anni. La Fiorentina ha fatto un affare"

"Cabral? Ma di cosa stiamo parlando? Negli ultimi dieci, quindici anni, in Svizzera non si è visto un altro attaccante tanto forte. Neppure Salah, partito proprio dal Basilea e confermatosi bravissimo, era a quel livello". I tifosi della Fiorentina non possono che augurarsi che abbia ragione Arno Rossini , allenatore che ben conosce il campionato elvetico (ha allenato per anni Bellinzona e Sion) e oggi opinionista. Intervistato dal sito svizzero tio.ch ha aggiunto:

"Cabral, credetemi, è davvero molto bravo. È tosto, ha fatto esperienza nel nostro campionato come anche in Europa, vede la porta e poi ha la testa. È un brasiliano tedesco, da Bundesliga, che sgomita, lotta, si sbatte. Per come la vedo io, nel 4-3-3- di mister Italiano può fare faville. La Fiorentina ha fatto un affarone. È giovane, altro vantaggio per la Viola. Se non ci saranno sorprese, nel giro di un paio d’anni la Fiorentina lo rivenderà a 50-60 milioni di euro".