Cristiano Ronaldo sbotta: “Il tampone è una ca…a!”. Bufera sul portoghese

Cristiano Ronaldo è a riposo forzato a causa della positività al Coronavirus. Il portoghese, quindi, salterà anche la gara di questa sera in Champions League contro il Barcellona del rivale Lionel Messi. Intanto CR7, in un post pubblicato sui social, si è sfogato in un commento sul tampone: “Prc is bullshit!” (il tampone è una ca…a!). Non solo indisponibile. Il bianconero è anche insofferente.