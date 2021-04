Romero: “Fui cercato dalla Fiorentina, ma Atalanta era prima scelta”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell’Atalanta, Cristian Romero ha parlato anche della Fiorentina. Dice che “i viola non meritano la classifica attuale. Se sono in lotta per non retrocedere con un organico del genere, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, ma la loro forza non è in discussione. La Fiorentina si chiude e riparte“.

Romero si concentra anche su Vlahovic, definito “un giovane di talento”. Capitolo Prandelli. Dichiara che lo ha colpito quello che gli è successo. Lo conosce perché ha lavorato con lui al Genoa, gli augura il meglio, è una grande persone, dice Romero che poi svela un retroscena di mercato: “La scorsa estate il mio agente ha parlato con i dirigenti viola e altri perché sapevo che c’erano molte squadre che mi volevano. Ma ho sempre detto che l’atalanta era la mia prima scelta. Non solo perché partecipava alla Champions League, ma soprattutto perché c’era Gasperini, col quale avrei potuto continuare il mio percorso di crescita”.