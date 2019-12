Roma, Smalling ancora a parte: la probabile formazione

Dopo la vittoria con la Spal e dopo la cena di ieri sera, per la Roma c’è all’orizzonte l’impegno Fiorentina. I giallorossi – scrive forzaroma.info – proseguono l’avvicinamento per la sfida del Franchi. Fonseca ritroverà per la gara con la viola Gianluca Mancini, indisponibile per squalifica contro gli estensi. Ancora sotto osservazione le condizioni di Smalling.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 3-4 mesi.

Antonio Mirante: trauma diretto alla spalla destra. Recupero da valutare.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020.

Chris Smalling: trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro, stop da valutare.

Allenamento intenso sul Campo C, parte iniziale di riscaldamento e poi esercitazioni sui cambi di direzione e scatti brevi. Poi lunga parte tattica nel finale. Cristante, Zappacosta, Santon e Pastore continuano il percorso individuale

PROBABILE FORMAZIONE

Recuperato probabilmente Justin Kluivert, l’olandese potrebbe però non partire dall’inizio, con Diego Perotti sull’out di sinistra. In difesa torna dopo la squalifica Gianluca Mancini, in oppia probabilmente con Federico Fazio. Sulla destra ancora Florenzi favorito su Spinazzola

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.