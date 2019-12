Roma, Pallotta pronto a cedere: c’è l’accordo con Friedkin

La Roma si appresta a cambiare proprietario, pur restando a stelle e strisce. Da qualche settimana è in corso la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin, magnate texano delle concessionarie auto. E secondo quanto scrive oggi Il Tempo, sarebbe stato raggiunto un accordo verbale per le cifre e le modalità relative al cambio di proprietà. Gli advisor incaricati da Friedkin avrebbero analizzato i bilanci del club e non avrebbero trovato criticità che possano compromettere il buon esito dell’affare. Pallotta era partito da una valutazione di un miliardo di dollari, a cui sottrarre i 272,1 milioni dell’indebitamento finanziario, ma alla fine si dovrebbe chiudere a cifre più basse.