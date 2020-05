Roma, non cambia la proprietà: crolla la trattativa Pallotta-Friedkin. Ecco il motivo

La Roma resta a James Pallotta e non cambia proprietario: la trattativa che doveva portare la società giallorossa nelle mani del magnate Dan Friedkin è, infatti, naufragata. Secondo Sky Sport, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria segnata dal Covid-19 molte cose sono cambiate negli ultimi due mesi, tra cui la valutazione fatta del club capitolino. Dall’offerta iniziale di 710 milioni si è passati agli attuali 475, una valutazione respinta al mittente da Pallotta, il quale adesso non ne vuole più sapere. Così la Roma dovrà rivedere tutta la sua programmazione ma anche la gestione del mercato: sempre la televisione satellitare afferma che in casa giallorossa dovrà essere realizzato un calcio sostenibile, fatto di giovani calciatori e di abbattimento del monte ingaggi.