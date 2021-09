Roma, Mourinho trova casa: pagherà l’affitto… ad Aquilani

La curiosità sulla nuova casa dello Special One

José Mourinho trova casa a Roma: dopo due mesi passati in un hotel nel centro della capitale, lo Special One si è trasferito in un appartamento di 400 metri quadrati in zona Parioli. La curiosità riportata da Repubblica è che il proprietario dell'abitazione è l'ex Roma e Fiorentina Alberto Aquilani. L'allenatore della Roma ha stipulato con l'attuale tecnico della Primavera viola un contratto di affitto di tre anni.