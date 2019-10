Roma incerottata, si ferma anche Zappacosta: stagione finita per il terzino

Non c’è pace per l’infermeria della Roma, già alle prese con gli stop di Under, Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e Perotti (più l’influenza di Florenzi). Questa mattina Davide Zappacosta, durante l’allenamento, si è infortunato al ginocchio destro: immediata la corsa a Villa Stuart, dove gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Raggiunto dalla famiglia, il giocatore è ora sotto operazione e resterà nella clinica romana per almeno tre giorni. Zappacosta con la Roma ha giocato appena 12’ prima di fermarsi per una lesione al polpaccio sinistro. Era rientrato mercoledì nei convocati di Europa League, stamattina l’infortunio a Trigoria.