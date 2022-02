Roma-Genoa: Abisso presenta un esposto. L’inchiesta coinvolge Calvarese

Abisso, fischietto di Roma-Genoa, ha denunciato il comportamento minaccioso di Calvarese, ex arbitro adesso nello staff della Roma

Il finale concitato della sfida tra Roma e Genoa, partita andata in scena sabato 5 febbraio, ha scatenato tensioni che si sono protratte nei minuti successivi al match. La partita si era conclusa con una rete annullata a Zaniolo e la successiva espulsione del giocatore giallorosso, per proteste. L’arbitro della sfida Rosario Abisso - racconta Calcioefinanza.it - ha presentato un esposto in cui denuncia il comportamento di Gianpaolo Calvarese. Ex fischietto in Serie A e attuale consulente della Roma per l’analisi degli arbitraggi0. Calvarese, al termine della partita, sarebbe piombato nello stanzino del direttore di gara. Chiedendo conto all'ex collega di quanto avesse scritto sul referto, a proposito del cartellino rosso estratto nei confronti di Zaniolo.