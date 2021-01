Roma: Fonseca è a rischio, Friedkin valuta Sarri come sostituto

La Roma di Paulo Fonseca ha subito la pesante sconfitta per 3-0, nel derby con la Lazio. La squadra giallorossa vive di alti e bassi e questo secondo il Corriere dello Sport potrebbe costare la panchina al tecnico portoghese. Il futuro di Fonseca – scrive il quotidiano romano – sembra lontano dalla capitale. La Snai individua il sostituto più papabile in Maurizio Sarri. Il rilancio dell’ex tecnico di Juve e Napoli è quotato a soli 2,50. Il contratto del tecnico portoghese – chiosa il giornale – è in scadenza il prossimo giugno: il rinnovo è legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

