Roma-Fiorentina, all’Olimpico doppi controlli per evitare assembramenti

Per Roma-Fiorentina scende in campo anche la Questura della Capitale. Come scrive La Repubblica, infatti, verrà replicato il modello adottato per le quattro partite agli Europei, in particolare per Ucraina-Inghilterra con doppi filtri e doppi controlli per evitare assembramenti ai varchi del prefiltraggio e consentire la lettura ottica del certificato vaccinale. Il primo punto di controllo potrebbe essere anticipato, con delle transenne, all’altezza del Ponte Duca d’Aosta, della Farnesina e in corrispondenza degli altri punti di accesso allo stadio. Accanto ai 500 steward ci saranno anche alcuni medici messi a disposizione dalla Roma. Attesi 28.000 spettatori, di cui un centinaio viola.