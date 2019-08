I tifosi della Roma devono ancora vederlo in campo: siamo al 17 agosto e Jordan Veretout non ha disputato neppure 1′ con la maglia giallorossa nelle varie amichevoli precampionato giocate dai capitolini. Il problema che si porta dietro dal ritiro di Moena ne ha limitato l’inserimento nella squadra di Paulo Fonseca e durante gli allenamenti l’ex Saint-Etienne svolge ancora in gran parte lavoro differenziato. Così neppure stasera in quel di Arezzo, dove la Lupa sta disputando una partita amichevole, Veretout è tra i giocatori giallorossi.