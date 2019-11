Roma, ancora uno stop: l’ex viola Mancini lascia il ritiro della Nazionale

Non è stato un avvio di stagione semplicissimo per la Roma, almeno per quanto riguarda la condizione della rosa di Fonseca. A partire da Under fino ad arrivare a Pellegrini, passando per (fra gli altri) Spinazzola, Cristante e Mkhytarian, il bollettino medico giallorosso è cresciuto di settimana in settimana fin dalle prime giornate di campionato. Proprio oggi vi si è aggiunto anche Gianluca Mancini, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a causa di uno stato di affaticamento muscolare diffuso. Non si tratterebbe tuttavia di un infortunio vero e proprio, si legge su Forzaroma.info, bensì di sovraccarico.