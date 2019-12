Roma, ancora infortuni: e Fonseca perde un titolare per Firenze

All’antivigilia di Roma-Wolfsberger, ultima giornata di Europa League, ancora due infortuni per i giallorossi. Si sono fermati infatti Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling e se per il centrocampista non sembra niente di serio (contusione al piede), più serio è lo stop del difensore inglese (trauma contusivo-distrattivo al ginocchio). Come riporta forzaroma.info, infatti, Smalling si rivedrà quasi certamente nel 2020 e quindi è destinato a saltare la trasferta del 20 dicembre contro la Fiorentina. Sicura anche l’assenza di Santon. INTANTO FLORENZI RESTA NEL RADAR VIOLA