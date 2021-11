Roma a corto di terzini: bocciato Reynolds, a destra piace un ex obiettivo viola

E a sinistra Spinazzola non rientrerà che fra qualche settimana

La Roma (Mourinho in particolare) vuole tornare sul mercato in cerca di un esterno destro basso da affiancare a Karsdorp, dato che l'americano Reynolds non sembra all'altezza della Serie A. Per colmare questo vuoto, secondo TMW, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Zeki Celik, il turco del Lille che nella scorsa estate è stato a lungo elencato tra gli obiettivi della Fiorentina.