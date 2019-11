Rog lancia la sfida: “Fiorentina, siamo pronti a sfidarla. Pjaca? Fortissimo”

Rivelazione di questo inizio campionato, il Cagliari non si pone limiti: “Prima l’Atalanta, poi la Fiorentina. Siamo pronti, abbiamo raggiunto consapevolezza, non ha senso fare programmi a lunga scadenza. Ci stiamo divertendo così”. Così Marko Rog, il centrocampista croato arrivato in Sardegna in estate dal Napoli. Che poi parla dell’ex viola Pjaca, suo grande amico: “Credimi, è fortissimo. Ma non l’ha potuto dimostrare per i gravi infortuni. Adesso è pronto, a gennaio troverà una soluzione che gli permetta di essere titolare” le parole al Corriere dello Sport.