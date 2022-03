Rocìo Rodriguez: “Non fischierò Vlahovic, ma mio figlio sì”

La moglie di Borja Valero ricorda il 4-2 del 2013: "Ero incinta ma non riuscii a trattenermi"

Ospite negli studi di Radio Bruno, Rocìo Rodriguez ha detto in vista di Fiorentina-Juventus: "Sarò allo stadio e non fischierò Vlahovic, perchè faccio prevalere la giornalista che è in me. Ma capisco benissimo i tifosi. Mio figlio sicuramente fischierà. I fiorentini hanno una capacità di usare l'ironia che sa essere divertente e pungente, l'importante è non andare oltre. Chi schierare davanti? Io tra Piatek e Cabral vedo più in forma il primo, lo farei giocare stasera".