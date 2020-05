Rizzoli vede il bicchiere mezzo pieno: “Con la ripresa avremo l’occasione di cambiare in meglio”

La distanza sociale è importante non solo per limitare la diffusione del Coronavirus, ma anche in ambito calcistico. Secondo Nicola Rizzoli, infatti, la lontananza che giocoforza dovrà esserci in campo tra i fischietti ed i giocatori diminuirà le proteste ed aumenterà il rispetto tra le parti. A La Gazzetta dello Sport spiega:

Stiamo parlando di correttezza, che comunque dovrebbe già esserci in generale. Con la distanza che tutti dovranno mantenere soltanto il capitano potrà riportare determinate considerazioni al direttore di gara. Se questa accortezza non verrà rispettata l’arbitro prima deve richiamare il proprio interlocutore, poi potrà anche ammonirlo se persiste da parte sua una certa veemenza. Dobbiamo vedere la cosa come un’opportunità per migliorare i comportamenti e dire addio all’aggressività, questo non può che diventare un bel messaggio.