Rizzoli lascia il ruolo di designatore. Rocchi prenderà il suo posto

Cambio al vertice all'AIA

Sarà il fiorentino Gianluca Rocchi il prossimo designatore arbitrale in Italia. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l'ufficialità prima della chiusura dell'era firmata Nicola Rizzoli. Questa vicenda presenta comunque un quadro complesso e il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, si sta di fatto prendendo tutto il tempo per evitare disastri istituzionali. Già, perché la prima proposta era quella di mettere in campo due designatori. Questo aveva sollevato la rabbia della FIGC che sembrava potesse arrivare ad uno strappo netto con l'AIA. Da qui la scelta di dare una svolta presentando un nuovo nome che fosse comunque credibile, ecco perché la scelta è ricaduta su Gianluca Rocchi.