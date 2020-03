Riunione di Lega, Lotito: “Il virus si sta ritirando, parlo coi luminari”. Agnelli: “Ora sei pure virologo?”

Tuttosport di questa mattina racconta alcuni retroscena dell’assemblea di Lega che si è tenuta ieri e dove si è discusso della possibilità o meno di riprendere il campionato. Da una parte c’è il presidente della Lazio Lotito, ottimista e con la speranza di riprendere per provare a vincere un clamoroso scudetto: “Avete visto i dati? – ha chiesto ai colleghi – Oh se sta a ritirà! Ma poi io lo so: io parlo con i luminari, quelli che stanno in prima linea, non con i medici delle squadre”. Sorrisi e battute per combattere il timore che tutto sia già finito, con Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ha risposto al biancoceleste con una battuta: “Eh certo: ora sei diventato anche un esperto virologo”. L’unica cosa certa è che la Serie A ha capito che a dettare i tempi sarà il virus e non la politica del pallone, che già un passo avanti se si considera le discussioni delle settimane scorse.