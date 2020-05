Ripresa, sei ostacoli per il ritorno in campo

Sulle pagine del Corriere dello Sport odierna, troviamo un articolo che illustra i punti più critici che dividono la Serie A dal ritorno in campo. Sono sei i grandi ostacoli, a partire dal protocollo sugli allenamenti, fino a qui non approvato dal Comitato tecnico scientifico, con le squadre che navigano a vista. Da capire anche la questione della data per la ripresa, con la Figc che ieri ha spostato il blocco delle attività al 15 giugno, giorno specificato nell’ultimo Dpcm, ma con il governo che fa sapere potrebbe essere modificato. Poi ci sono le questioni più complicate, come la quarantena di tutta la squadra in caso di un giocatore risultato positivo, inizialmente con i giocatori nelle rispettive case, poi all’interno del centro sportivo, è comunque una formula che non convince, così come per i ritiri, che nessuno vuole. Gli ultimi accorgimenti, poi, si riferiscono ai tamponi, con la Figc che sta cercando una azienda che faccia da referente al mondo del calcio, e al protocollo per le gare, ancora tutto da studiare.