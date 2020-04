Ripresa dei campionati: domani si apre la settimana decisiva. I calendari…

Come riporta gazzetta.it, quella che inizierà domani, dopo il giorno di Pasquetta, rappresenta una settimana molto importante riguardo alla sempre più probabile ripresa dei campionati di calcio. Come ha detto più volte lo stesso presidente della Figc, Gabriele Gravina, tutto il movimento deve farsi trovare pronto quando ci sarà il semaforo verde da parte del governo e relativo alla possibilità di riprendere gli allenamenti collettivi. Ecco perché va definito quanto prima e nel miglior modo possibile il protocollo da seguire come guida per riaprire i centri sportivi e ricominciare ad allenarsi. Le riunioni che si terranno tra mercoledì e giovedì saranno fondamentali a tal proposito, in particolare quella di mercoledì con medici e scienziati che collaborano con la commissione sanitaria della stessa Figc. Spetterà poi alle varie leghe ridefinire i calendari dei campionati.

Infine, i tornei nazionali, secondo quanto giunge dall’Uefa nelle ultime ore, dovrebbero terminare entro luglio, per lasciar spazio poi alla chiusura delle coppe internazionali durante agosto. Giocatori e staff andrebbero poi in ferie per ricominciare la nuova stagione a metà settembre. Lo riporta corrieredellosport.it.