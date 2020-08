Riparte il corso per DS: c’è anche un tesserato viola

Sono ripartite nell’aula magna di Coverciano le lezioni del corso per Direttore Sportivo. Una lunga pausa, dovuta all’emergenza sanitaria e al lockdown, che è terminata questa mattina con la ripartenza del corso inaugurato lo scorso 4 febbraio. Dietro i banchi si sono ritrovati gli allievi, tra cui non mancano alcune conoscenze del calcio italiano, come l’ex difensore di Inter e Roma, Nicolas Burdisso; l’ex portiere di Palermo e Chievo, Stefano Sorrentino; l’ex attaccante di Napoli e Parma, Emanuele Calaiò, e l’ex centrocampista di Lecce, Cagliari e Fiorentina Gianni Munari. Tra i corsisti anche l’allenatore della Fiorentina Women’s, Antonio Cincotta. Questa quarta settimana di lezione sarà l’ultima che verrà effettuata in presenza: da lunedì prossimo gli allievi potranno seguire il corso via streaming.