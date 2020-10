Ripa: ” Commisso decisionista? Dirigenti devono essere liberi. Udinese insidiosa”

Roperto Ripa, ex team manager viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Sicuramente è un momento delicato per la Fiorentina. L’inizio di campionato è stato povero di risultati. Abbiamo assistito a due prestazioni molto opache contro Samp e Spezia. Domenica sarà una sfida veramente insidiosa. I bianconeri sono una buona squadra. Mercato Fiorentina? Il mercato viola non è stato completato, tutti si aspettavano l’arrivo della punta. Probabilmente non è capitata la giusta opportunità. Commisso decisionista? Il compito più difficile per i dirigenti è avere una gestione concorde con la volontà del presidente. Il patron dovrebbe avere fiducia nei suoi dirigenti, lasciandogli spazio di manovra. Se prendo e pago una persona la faccio decidere, magari dopo un confronto, ma la faccio decidere. La conferma di Montella prima, e Iachini poi, magari è direttamente proporzionale alle ambizioni di Commisso.