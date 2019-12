Marchesi: “Necessario ritrovare ordine a centrocampo. Il mio consiglio a Castrovilli…”

Rino Marchesi, ex centrocampista gigliato con 121 presenze all’attivo tra 1960 e 1966, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb. Queste le sue dichiarazioni sull’attualità Viola:

C’è bisogno di ritrovare equilibrio ed ordine a centrocampo, ci sono giocatori che in questo momento non sono in condizione o hanno problemi sul piano tattico. L’operazione di Ribery è una brutta botta. Il rientro di Pezzella darà delle garanzie dietro, ma occorre che la Fiorentina migliori in mezzo e davanti. Vorrei dare un consiglio a Castrovilli che stimo molto: giochi un po’ più con i compagni. Nelle ultime gare l’ho visto giocare troppo da solo, magari per un eccesso di generosità. Deve abituarsi a giocare con gli altri, sapendo che gli altri possono essere d’aiuto per lui.