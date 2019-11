Rignano: da oggi sono ufficiali lo Stadio Davide Astori e Via Stefano Borgonovo

Tifosi, cittadini e tanti appassionati presenti oggi a Rignano sull’Arno per la cerimonia di intitolazione dello Stadio Comunale a Davide Astori e della adiacente via a Stefano Borgonovo. “Ringrazio i tanti presenti – ha dichiarato il Sindaco, Daniele Lorenzini – che hanno deciso di partecipare a questa manifestazione in memoria e in onore di due grandi uomini.

Rivendico con orgoglio la scelta che abbiamo fatto: perché un’amministrazione comunale non avrebbe dovuto prendere esempio da persone importanti intitolando la via a Borgonovo e lo stadio principale ad Astori? Quest’ultimo, con la sua educazione, è stato un esempio per i giovani che iniziano a praticare un’attività sportiva. Allo stesso modo Stefano Borgonovo ha avuto la dignità di affrontare una malattia devastante e il coraggio di fare il giro di campo a Firenze con il respiratore per portare avanti il messaggio della necessità della ricerca sulla SLA. Noi siamo convinti e orgogliosi della nostra scelta.”

Protagoniste sono state le emozioni e le esperienze di Chantal Borgonovo e della famiglia Galdiolo, presente con la moglie Maria Rosa e il figlio Alessandro, condivise con il pubblico presente. Tra le istituzioni, oltre alla Giunta e al Presidente del Consiglio di Rignano sull’Arno, hanno portato il loro saluto Alessandro Consigli (consigliere delegato allo sport di Campi Bisenzio) e l’ampia rappresentanza del Museo Fiorentina con il vicepresidente Emiliano Caselli che ha letto un commosso saluto in memoria dei due calciatori.

Il Presidente dell’USD Rignanese, Romano Bagnoschi, ha consegnato il gagliardetto della società locale ai vari rappresentanti che si sono raccolti, dapprima in via Roma, e poi, al Groove Restaurant, per il pranzo di beneficenza in favore di Stefano Borgonovo durante il quale sono state esposte le maglie di Astori e Borgonovo della collezione magliaviola.org di Claudio Massai assieme a quelle donate da Venuti e Pasqual per raccogliere fondi a favore della Fondazione Stefano Borgonovo Onlus. Numerosa e festosa anche la presenza di molti rappresentanti dei Viola Club, tra cui Giano Viola, Fantechi-Ciuffi e Valdichiana.