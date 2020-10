Ricordate Yonghong Li? L’ex rivale di Commisso alla corsa per il Milan inseguito dai creditori

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, continua lo scontro legale tra Teamway, società localizzata ad Hong Kong e l’ex proprietario del Milan Yonghong Li per la mancata restituzione di 8.3 milioni di dollari. Questa cifra, utilizzata da Li per acquisire il Milan, non è stata ancora rimborsata ed è stata avviata una causa che dura dal lontano agosto 2018. Nonostante a settembre 2019 fosse stata raggiunto un accordo che prevedeva il pagamento della cifra di 7.3 milioni di dollari, ad oggi la somma non è stata ancora pagata e la società di Hong Kong è alla ricerca di avvocati per eseguire la sentenza nei confronti del cinese che spuntò la corsa all’acquisto del Milan a svantaggio del presidente viola Rocco Commisso.