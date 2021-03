Ricordate Lassissi? Adani svela: “Affrontò Terim nello spogliatoio”

Daniele Adani è ospite fisso del “salotto” della Bobo Tv su Twitch con altri ex giocatori. E nell’ultima puntata si è parlato anche di Saliou Lassissi, roccioso ex difensore di Parma, Roma e Fiorentina, dove fu compagno dello stesso Adani. Che ha raccontato questo retroscena:

Mister Terim non lo faceva giocare, ma allo stesso tempo non lo fece neanche andare al Napoli durante il mercato. Un giorno così Lassissi andò da lui nello spogliatoio e gli disse: ‘Tu sei l’imperatore, ma io a casa mia sono capo tribù. Da oggi voglio giocare sempre, sennò con me finisci male’. Che giocatore che era, non aveva tanta voglia di correre, ma aveva grandissime qualità.