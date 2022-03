Ricordate Hanuljak? C’è l’accusa di riciclaggio per il trasferimento in viola

Il potente intermediario di mercato Pini Zahavi accusato di riciclaggio per i trasferimenti del club belga: è il socio di Fali Ramadani

Il centrocampista croato si era svincolato da un'accademia di Osijek nel marzo del 2018 e pochi mesi più tardi la Fiorentina lo aveva acquistato per 1,5 milioni dal Mouscron tramite un'agenzia riconducibile a Fali Ramadani che rappresentava il club viola nel trasferimento. Hanuljak in realtà è stato tesserato per una manciata di giorni con la squadra di Zahavi prima di firmare per la Fiorentina (dal 1° all'11 luglio 2018) e ha fruttato una bella plusvalenza. Ricordiamo che Zahavi e Ramadani sono anche comproprietari della Lian Sport, la potente agenzia con sede a Berlino che cura gli interessi di giocatori del calibro di Koulibaly, Pjanic, Chiesa ma anche Milenkovic e Nastasic.