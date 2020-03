Ricordate Boranga? Ora è un medico, sul Corona virus: “FIGC imponga tampone ai giocatori”

Lamberto Boranga, ex portiere anche della Fiorentina che oggi di lavoro fa il medico, ha parlato a Il Mattino del rapporto tra gli sportivi e in special modo i calciatori, e il Corona virus:

I giocatori difficilmente possono infettarsi o comunque la malattia si svilupperebbe in modo diverso. Le difese immunitarie sono più alte della media e l’apparato cardiaco come quello polmonare, sono al top. La Federazione però dovrebbe imporre il tampone a tutti i calciatori che entrano in campo, tanto i soldi della FIGC ci sono. Sarebbe un buon modo per mettere in sicurezza le squadre e i singoli calciatori. Perché anche un solo portatore sano in spogliatoio potrebbe diventare un casino per tutti.