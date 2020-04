Ricciardi (OMS): “Non ha senso proibire attività dove non ci sono casi, campionato al centro-sud”

Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’OMS e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A. Ricciardi è uno dei membri dell’èquipe medica costituita dalla Figc per progettare la graduale ripresa degli allenamenti. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo:

C’è un discorso geografico: l’Italia non è tutta uguale a livello di contagi. Al Centro-Sud non c’è stata quell’esplosione terribile del Nord. Ma la gente comunica e viaggia, in alcune parti del paese questo non si può ancora fare, ci sono zone dove ci sono ancora 100 e più morti al giorno. È giusto differenziare le aree per livello di rischio, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud, non ha senso vietare attività dove ci sono zero casi come la Basilicata. Ciò che suggeriremo è di avere provvedimenti diversi a seconda delle aree geografiche.