Ricci al Frosinone, il ds: “Opportunità che non ci siamo fatti sfuggire”

Matteo Ricci ha vissuto settimane da incubo dopo lo svincolo con lo Spezia. L'ex obiettivo viola si è poi accasato al Frosinone

Dopo essersi svincolato dallo Spezia, Matteo Ricci ha faticato a trovare una nuova squadra. Il suo nome era circolato anche per la casella di regista della Fiorentina, ma alla fine i rumors non si sono concretizzati e negli ultimissimi giorni di mercato è arrivata la chiamata del Frosinone, in Serie B. Oggi il centrocampista si è presentato da nuovo giocatore dei ciociari e il ds Guido Angelozzi ne ha parlato così: "Si sono presentate delle opportunità che abbiamo colto come anche quella di Ricci. Una società attenta come la nostra non si è lasciata sfuggire queste opportunità, questi calciatori ora sono di proprietà del Frosinone e hanno contratti lunghi nel pieno della carriera".