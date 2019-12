Ribery, quando torni? Le ipotesi e le gare che salterà sicuramente. Calendario in salita

Il report diramato oggi dalla Fiorentina parla chiaro: “La ripresa completa dell’attività avverrà tra circa 10 settimane”. Dunque, se la matematica non è un’opinione, la Fiorentina tornerà a contare su Franck Ribery attorno al 22 febbraio. Data indicativa, più che sicura. Perché oltre al tempo necessario per la guarigione della caviglia del francese ed il suo ritorno in gruppo, va considerato gap che verrà inevitabilmente a crearsi con compagni e avversari sotto il profilo del ritmo partita. Non esattamente un dettaglio per un giocatore di 36 anni. Magari sarà la sua voglia di tornare a controbilanciare questo aspetto, ma per discorsi del genere ci sarà tempo più avanti.

Nel frattempo, possiamo dare un’occhiata al calendario: Ribery salterà sicuramente le 10 partite tra Fiorentina-Inter e e Sampdoria-Fiorentina (comprese), tra le quali spiccano Fiorentina-Roma del 06/01, Napoli-Fiorentina del 18/01, Fiorentina-Atalanta del 15/01 (Coppa Italia) e del 09/02 e, soprattutto, Juventus-Fiorentina del 02/02. Averlo a disposizione il 23/02 per la gara del Franchi contro il Milan sarebbe già un buon risultato, mentre le possibilità di vederlo in campo aumentano esponenzialmente con le successive Udinese-Fiorentina e Fiorentina-Brescia, mentre non dovrebbero esserci problemi Lazio Fiorentina.

Serie A (16) Dom. 15/12 ore 20:45 FIORENTINA-Inter

Serie A (17) Ven. 20/12 ore 20:45 FIORENTINA-Roma

Serie A (18) Lun. 06/01 ore 12:30 Bologna-FIORENTINA

Serie A (19) Dom. 12/01 ore 15:00 FIORENTINA-SPAL

Coppa Italia (1/8) 15/01 ore 15:00 FIORENTINA-Atalanta

Serie A (20) Sab. 18/01 ore 20:45 Napoli-FIORENTINA

Serie A (21) Sab. 25/01 ore 18:00 FIORENTINA-Genoa

Serie A (22) Dom. 02/02 ore 12:30 Juventus-FIORENTINA

Serie A (23) 09/02 ? ore ? – FIORENTINA-Atalanta

Serie A (24) 16/02 ? ore ? – Sampdoria-FIORENTINA

———————————————————————-

Serie A (25) 23/02 ? ore ? – FIORENTINA-Milan

Serie A (26) 01/03 ? ore ? – Udinese-FIORENTINA

Serie A (27) 08/03 ? ore ? – FIORENTINA-Brescia

Serie A (28) 15/03 ? ore ? – Lazio-FIORENTINA

