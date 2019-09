Gennaio 2018, il Bayern Monaco si avvia verso la vittoria dell’ennesimo Meisterschale, mentre in Champions League arriverà la grande delusione in semifinale contro il Real Madrid. Un boccone doppiamente amaro per Franck Ribery, che vede così svanire l’ultima possibilità di gareggiare per quel Pallone d’Oro solamente sfiorato nel 2013. Cinque anni prima, infatti, nonostante il Triplete centrato dal francese con la sua squadra, fu Cristiano Ronaldo ad aggiudicarsi il riconoscimento.

Niente da fare per Ribery: terza piazza alle spalle di Messi e una delusione che, a distanza di anni, non passa. “Mi rubarono il Pallone d’Oro – commenta amaramente l’asso viola durante un intervista ai microfoni di Canal Football Club ad inizio 2018 – quell’anno vinsi tutti i trofei, impossibile fare di più. Fu una vera ingiustizia”. Sabato i due si troveranno uno contro l’altro al Franchi. “Re Franco” (come veniva soprannominato in Baviera) avrà sicuramente una motivazione in più per fare bene. DI MARZIO: “RIBERY E’ L’ANTI-RONALDO”