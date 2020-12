Secondo quanto riportato da Repubblica, il calciatore Luis Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame “farsa”. Deposizione in teleconferenza avvenuta in spagnolo con un interprete, a conferma dell’italiano difettoso. L’ex Barcellona ha ammesso di essere stato a conoscenza in anticipo delle domande dell’esame per ottenere la cittadinanza italiana. La versione della Juventus sulla vicenda è che proprio l’entourage del giocatore avrebbe fatto pressioni, coinvolgendo i massimi vertici dell’Università, per velocizzare e semplificare le pratiche. Le indagini proseguono, intanto il Ds juventino Fabio Paratici resta indagato dalla procura di Perugia per false dichiarazioni al pm.

