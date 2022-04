Recuperi, il Collegio di Garanzia respinge i ricorsi: si gioca

Il collegio di garanzia dello Sport ha respinto i ricorsi di Inter e Atalanta: i recuperi in programma in Serie A si giocheranno regolarmente

Arriva l'ennesimo ricorso anche al Collegio di Garanzia dello Sport per le gare da rigiocare in Serie A. Il CONI ha infatti respinto l'appello dell'Inter e dell'Atalanta, che chiedevano il 3-0 a tavolino contro Bologna e Torino per le partite non giocate a inizio anno. Ulteriormente confermata, dunque, la disputa degli incontri, che si svolgeranno a fine aprile.