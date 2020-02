Rebic superstar: “Gioco bene perché… gioco. Ibra? Un piacere stare al suo fianco”

Anche lunedì scorso, contro il Torino nel posticipo serale, è stato decisivo. Si gode il momento, Ante Rebic, ed in un’intervista al Dalmatinski Portal spiega il perché del suo successo: “Qui al Milan ho l’opportunità di giocare con continuità e solo così posso mostrare al meglio le mie capacità. Non è un discorso di difficoltà del campionato italiano o tedesco, semplicemente qui in rossonero ho avuto l’occasione giusta per emergere. Ibrahimovic? E’ un vero piacere giostrare accanto a lui e vedere tutta la sua qualità“.