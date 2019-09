Riecco Rebic: “Non sono più quello di Firenze, ora sono pronto per l’Italia”

Ante Rebic parte III: dopo le esperienze italiane di Firenze e Verona, adesso il croato ci riprova con un club della Serie A, ovvero il Milan di Marco Giampaolo. “Sono un osso duro, me lo ha detto pure Van Basten – ha detto l’ex Eintracht – e sono cresciuto rispetto ai tempi della Fiorentina. Sono abituato a giocare da esterno sinistro nel 4-3-3 ma posso fare anche la seconda punta“. Probabile l’esordio contro laa sua ex squadra, l’Hellas, nel posticipo domenicale, se non dal primo minuto a gara in corso.