Il ritorno in Italia di Ante Rebic, dopo l’esperienza con la Fiorentina (e il Verona), si è rivelato un flop. Arrivato al Milan in estate dopo le ultime due stagioni da protagonista in Bundesliga, il croato ha giocato 1 sola volta da titolare e collezionato in tutto appena 180′. Sia Giampaolo che Pioli lo hanno bocciato e a gennaio è probabile l’addio. Rebic tornerebbe all’Eintracht Francoforte, proprietario del cartellino, con la cui maglia aveva collezionato presenze all’inizio di questa stagione, il che impedisce un trasferimento ad una terza squadra.