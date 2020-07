Real Madrid, Mariano Diaz positivo al Covid-19. E all’orizzonte c’è la Champions League

Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, è positivo al Covid-19. Lo comunica la società spagnola, annunciando che il giocatore è in perfette condizioni di salute e in isolamento nella propria abitazione. Diaz aveva sfruttato alcuni giorni liberi per una piccola vacanza lontano da Madrid ed è risultato positivo ai test individuali che il Real ha deciso di svolgere a casa di ogni tesserato. Diaz salterà la gara di Champions League contro il Manchester City.

